昭和レトロな木製珠暖簾

木製の珠暖簾です。実家にあったお品で昭和のレトロなしっかりした木製の珠暖簾です。お色は写真7に近いです。出品前に検品した際目立った傷汚れ等はございませんでしたが、小さな見落としはあるかもございません。上記記載にご理解頂ける方ご検討の程宜しくお願い致します。



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