すぐ価格戻します【極美品】バカラ クリスタル 蛇

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数ある商品の中から、ご覧下さいまして有難うございます。バカラで、根強い人気のある干支のクリスタルオブジェです✨とても綺麗で、無駄の無い曲線美に思わず、見とれてしまいます。風水でも、蛇は非常に縁起の良い動物と考えられています。蛇は、年に数回「脱皮」を繰り返しますが、その様子が「生まれ変わるように見える」ということから、「命」や「生命力」を象徴する動物として捉えられるようになったのです✨そして、蛇は縁起が良いとされています。蛇に出会ったり蛇のインテリアを飾ったりすることでも運気が上がると考えられています✨ですから、風水ではクリスタルの置物や蛇や龍や虎の置物を玄関に置くと運気が上がるといわれているそうです！長さ約18ｃｍ、幅約4.5ｃｍ、高さ約17.5ｃｍ。箱はございません。お送りする時はきちんと梱包をしてお送りさせて頂きます！自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください！