北欧雑貨　ホプティミストペア　置物

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商品詳細
オーク材ずっと飾っていましたので、埃などの汚れが有ります。男の子女の子ペアになります。上下に揺れる姿が何とも言えぬ可愛さです。足の裏にやや汚れがあります。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi600047.html
http://narcologia.ru/goods/procurement952533.html
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