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- 【美品 手渡し限定】wooridul chair ウリドルチェア iPole5
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商品詳細
【美品手渡し限定京都市】wooridulchairウリドルチェアiPole5グレー【商品】本体、カバー2点【状態】こちらはオートブレーキタイプです。特に目立ったキズなくキレイな状態です。【発送】こちら引取り、手渡し限定とさせていただきます。京都市の二条城近辺までお越しいただける方よろしくお願いいたします。特徴...メッシュ,完成品,キャスターあり,フットレストあり,回転可,座面高さ調整可
http://narcologia.ru/goods/displease180031.html
http://narcologia.ru/goods/providence522294.html
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