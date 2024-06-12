✨カルセドニー スティルバイト共生✨ 天然石 原石 鉱物 玉髄 束沸石 ...

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グリーンアポフィライト(魚眼石)＆束沸石 India R5-979 | 石や なごみ ...



カルセドニー(玉髄)/フローライト(蛍石) メキシコ R4-744 | 石や なごみん【原石・鉱物・天然石の販売店】 powered by BASE



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スティルバイト 束沸石 原石 122g STB001 天然石 鉱物 ...

ご覧いただきありがとうございますଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭✧珍しいカルセドニーとスティルバイトの共生です。緑と白のカルセドニーが橙色のスティルバイトを優しく抱きとめるように共生しています。カルセドニーのもこもことした様子は背側でも見られますので、全体がキラキラと楽しめます✨また、スティルバイトも層状に厚みがあり、光沢感もあるので、見ごたえばっちりです✨✅詳細(計測は多少誤差あり)サイズ：約73x55x43mm重さ：約156g産地：インドプーナ付属品：なし✅石言葉危機回避、気づき、直感、機転、方向転換⚠️天然石のため、多少のキズや欠け、クラック、内包物などあります。最後までご覧いただきありがとうございます。即購入OKです(୨୧❛ᴗ❛)✧୨୧・・・・・・・・・・・・・・୨୧✨【#cyano天然石】✨←出品一覧✨【#cyano赤い石】✨←赤系の天然石レッドファントムクォーツ@コバルトカルサイト紅十勝石@ローズクォーツ@インカローズピンクアメジスト@モルガナイトなど。置き石@置物@インテリア@鑑賞石@パワーストーン@コレクション@癒し@ナチュラル@自然@希少@レア＠オレンジ＠レッド@グリーン@ホワイト@サーモンピンク@ドゥルージー@ドルジー@ゼオライト@メノウ@微かな光@共存@混在@自立#天然石#鉱物#原石#パワーストーン#カルセドニー#玉髄#スティルバイト#束沸石#インドchal-2