  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
商品番号 L19989048071
商品名

【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

25年程前に輸入雑貨店で出会ったブタのジョーロです。とてもユニークでほっこりするデザインに惹かれて購入いたしました。数年オブジェとして飾ったあと、仕舞っておりました。水差しとしての使用はありません。SIZE：W40×D10×H23cmWEIGHT：750ｇ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper969109.html
http://narcologia.ru/goods/tenet708863.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle554225.html
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
新商品「AJアイアンジョウロ」のご案内です。 – 花の資材屋ホワイエ
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ NORMANDIE アイアンハンドルブリキジョーロ...｜リビングート ...
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
新商品「AJアイアンジョウロ」のご案内です。 – 花の資材屋ホワイエ
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ NORMANDIE アイアンハンドルブリキジョーロ 2.4L （ ジョーロ ジョウロ ピッチャー 水差し 水やり ブリキ 如雨露 散水 室内 ベランダ おしゃれ 観葉植物 多肉植物 花 金属 先端 ハス口 シャワー ）（ポイント消化）
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ プリミティブモダン アイアンメタルジョーロ 2.2L （ ジョーロ ジョウロ ピッチャー 水差し 水やり アイアン 大容量 如雨露 室内 ベランダ おしゃれ 観葉植物 多肉植物 花 加湿器 給水 金属 先端 細い 注ぎやすい ）（ポイント消化）
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
新商品「AJアイアンジョウロ」のご案内です。 – 花の資材屋ホワイエ
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
レインチェーン ジョーロ＆バード おしゃれ 樋 雨樋 雨どい 鎖樋 ...
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
2023年最新】ブタオブジェの人気アイテム - メルカリ
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ プリミティブモダン アイアンメタルジョーロ 2.2 ...
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
新商品「AJアイアンジョウロ」のご案内です。 – 花の資材屋ホワイエ
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ NORMANDIE アイアンハンドルブリキジョーロ 細口 1L （ ジョーロ ジョウロ ピッチャー 水差し 水やり アイアン ミニ 如雨露 散水 室内 ベランダ おしゃれ 観葉植物 多肉植物 花 加湿器 給水 金属 先端 細い 注ぎやすい ）（ポイント消化）
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
新商品「AJアイアンジョウロ」のご案内です。 – 花の資材屋ホワイエ
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ NORMANDIE アイアンハンドルブリキジョーロ ...
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
じょうろ プリミティブモダン アイアンメタルジョーロ 2.2L
【ビンテージ】アイアン製 ブタのジョーロ
レインチェーン ジョーロ＆バード おしゃれ 樋 雨樋 雨どい 鎖樋 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru