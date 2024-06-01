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【草間彌生 飾り絵 かぼちゃ】インテリア インスタ映え 縦40x横50cm
商品番号 I80697240426
商品名

【草間彌生 飾り絵 かぼちゃ】インテリア インスタ映え 縦40x横50cm
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【商品の特徴】 インパクトがあって存在感があり、目を引く絵画でインテリアのグレード感はUP間違いなし♪自宅のあらゆるシーンベッドルーム、リビングルーム廊下、キッチン、バスルーム、部屋はもちろんオフィスやホテル、レストランなどの公共の場にもお使いいただけますイーゼルの後ろに金属製のフックがあり、取り付けが簡単ですイーゼルの表面には熱縮透明フィルムパックを使用し4つの硬いプラスチックの角をカバーし、ハードペーパー専門パッケージをプラスして、完璧包装しています。・ご存知、草間彌生(くさまやよい)は、世界的に有名な女性前衛アーティストです！・かぼちゃのオブジェはインスタ映えすることで有名になりました。【商品の仕様】*製品サイズ:縦40x横50cm;260g*安心材質：コットン100%のキャンバス*フレームタイプ:ギャラリーラップ仕上げ*木枠付きの完成品(フレーム付き)最後までご覧いただきましてありがとうございます。
http://narcologia.ru/goods/assessor292003.html
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