アイアン 花台 アンティーク調花台 プランタースタンド おしゃれ JS-010

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商品詳細
輸入元ならではのリーズナブルな価格設定♪実店舗でも大好評の人気商品です～アイアンアンティーク調花台完成品のおしゃれプランタースタンド使いやすいプランター用関連商品です。材質上、室内でのご利用がお勧めです。何処でも簡単に飾られて可愛いプランターです。玄関やリビングに置いてお花を楽しめます♪おしゃれで、安定感抜群です。■サイズ(cm)：Φ30xxH36※一番広いところのサイズになります。■納期：即日〜3営業日以内の発送です。■配送：宅急便/全国送料無料(北海道・沖縄・諸離島+1,000円)■中国製テイスト...北欧、アンティーク、ナチュラル、レトロ、和風、カントリー風主な素材...スチール
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