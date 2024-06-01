ストロベリークォーツ スカル 髑髏 天然石 クリスタル 水晶 魔除 お守 幸運

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●ストロベリークォーツ人を愛する気持ちを高め、積極性を増すサポートとなり、愛を呼び込む力を高めます。身体の疲労を和らげ、活力を高めて前向きな気持ちにさせてくれるので、他人の欠点や周囲で起こった不快な出来事にも寛容になれます。精神的な安定感が高まり、穏やかで女性らしい振る舞いや表情が自然とこぼれだしてくるでしょう。・若さを保つ・女性の魅力を高める・恋を呼び込む・疲労回復・幸運を呼ぶ・自信を持ちたい・運命の人に出会いたい★実物撮影です★写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます。天然石のため、クラック、かけ、凹み、インクルージョン（内包物）など予めご了承ください。#クリスタル#ストロベリークォーツ#水晶#魔除け#お守り#インテリア#プレゼント#天然石#髑髏#スカル#置物#パワーストーン#小物ファッション#グリーン#浄化#幸運の石#ラッキー#開運#知恵#風水#原石#ストーン#占い#瞑想#石#運気UP#縁起物カラー···グリーン