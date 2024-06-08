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インテリア　アイアンデコフレーム89センチ
商品番号 T25317707868
商品名

インテリア　アイアンデコフレーム89センチ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···スチールテイスト···アンティーク・クラシック高さ···89cm口径…13cm×13cmスチール製インテリアのベースとして季節ごとに好きなアートグリーンやアートフラワーを装飾出来ます。送料込みになりますので値引きはご遠慮下さいませ。
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