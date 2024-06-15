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ミニチュア雑貨インテリア置物 猫BARシリーズ③5セット
商品番号 M64358659122
商品名

ミニチュア雑貨インテリア置物 猫BARシリーズ③5セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ミニチュア雑貨インテリア置物猫BARシリーズ、BARカウンター、ワイン白うさぎ、茶色うさぎ、ジャムを食べる猫、️バーテンニャー5セットです。⭐️バーテンニャー1200円⭐️BARカウンター(木製):1600円⭐️ワイン白うさぎ900円⭐️ワイン茶色うさぎ900円⭐️ジャムを食べる猫:800円⭐️送料無料です。⭐️バーテンニャー5.5cm✖️3cm✖️2.8cm⭐️BARカウンター(木製)11.5cm✖️3.5cm✖️3.5cm⭐️ワイン白うさぎ4cm✖️2.9cm✖️2cm⭐️ワイン茶色うさぎ4cm✖️2.9cm✖️2cm⭐️ジャムを食べる猫　2.5cm✖️2.2cm✖️4cm他の可愛い雑貨もあります。#世界一番のリリちゃん_ミニチュア雑貨個体によってはプリントズレや多少のにじみ、傷、バリ、汚れがあるものもあります。神経質な方はあらかじめ購入をおい控えくださるようお願いいたします。即購入はOkです。⭐️即購入の方に、「M\u0026M’s」のデコパーツ1個プレゼントにします。好きな色が教えていただければ、Okです。
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