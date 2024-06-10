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座敷わらしの宿る虎の置物　呪物
商品番号 B70931833681
商品名

座敷わらしの宿る虎の置物　呪物
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

注意⚠︎こちらは座敷わらしが宿る置物です。台湾の古物店で購入しました。この置物が家に来てから、座敷わらしが出るようになりました。この置物は貯金箱のようになっており、お金を入れることで、通したお金は浄化することができます。そのお金を使うことで運気が上昇します。私は、人間関係が見違えるほど良くなり、仕事でも活躍ができるようになりました。座敷わらしを迎えたい家に、お譲りします。大切にしてくださる方のみです。#聖遺物#呪い#呪物#祟り#瑕疵#曰く付き#霊障#怨念#心霊　#憑依#地縛霊#ポルターガイスト#オーブ#幽霊#霊魂#霊道#オカルト#黒魔術#お守り#座敷童#座敷わらし
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