座敷わらしの宿る虎の置物　呪物

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商品詳細
注意⚠︎こちらは座敷わらしが宿る置物です。台湾の古物店で購入しました。この置物が家に来てから、座敷わらしが出るようになりました。この置物は貯金箱のようになっており、お金を入れることで、通したお金は浄化することができます。そのお金を使うことで運気が上昇します。私は、人間関係が見違えるほど良くなり、仕事でも活躍ができるようになりました。座敷わらしを迎えたい家に、お譲りします。大切にしてくださる方のみです。#聖遺物#呪い#呪物#祟り#瑕疵#曰く付き#霊障#怨念#心霊 #憑依#地縛霊#ポルターガイスト#オーブ#幽霊#霊魂#霊道#オカルト#黒魔術#お守り#座敷童#座敷わらし
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