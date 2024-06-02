新品 BVLGARI ブルガリ リバーシブル ベルト メンズ BLACK

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商品詳細
新品BVLGARIブルガリリバーシブルベルトレザーメンズBLACK■状態:新品■参考上代:53900円税込■生産国:MADEINITALY■素材:カーフレザー■サイズ:ウエスト約74〜83cm(短くベルト調節可能)■カラー:ブラック/ダークブラウン(リバーシブル)■付属品:証明書、専用ケース、ベルトループBVLGARIリバーシブルベルトを新品で出品です。状態は、購入後にサイズを合わせる為にカットしております。購入は数年前にフィットハウスで、ベルト調節してから未使用で保管しておりました。カラーはブラックとダークブラウンで、リバーシブルで付け替えが可能。素材は丈夫でしなやかなレザーですので、着けやすく長持ちするかと思います。1884年、ギリシャ系イタリア人のソティリオ・ブルガリは、イタリア・ローマに創立した高級宝飾品店が、「BVLGARI」の始まりである。1970年代には初の海外店舗をニューヨークに出店し、現在は世界中に約150店舗を出店するまでに発展している。1977年には腕時計を、2000年代には、香水や眼鏡、バッグや財布などのレザーアイテムの製造・販売にも乗り出す。2011年、LVMHと創業家のブルガリ家の間で株式交換を行い、LVMHの傘下に入る。【取り扱い商品について】当方の取扱商品は全て本物です。コピー品の取扱いは一切ございません。こちらの商品は海外正規品になります。当方のプロフィールを必ずご覧下さい。HERMESエルメスCartierカルティエGUCCIグッチValextraヴァレクストラDunhillダンヒル
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http://narcologia.ru/goods/competitive582481.html
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