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247 ヒューゴボス　38 ディオール　2本セット
商品番号 N86973860591
商品名

247 ヒューゴボス　38 ディオール　2本セット
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！宜しければ、プロフィールも併せてご覧くださいませ(^^)おまとめ買いがお得です✨おすすめネクタイ一覧はこちらから‼︎#りんごちゃんのネクタイコーナー各商品、【りんごのマーク】が目印です(・̑◡・̑)【当商品おすすめポイント】ブラックベースにホワイトの細かなドット柄がデザインされた、シックで上品な雰囲気の高級ネクタイ。ディオールらしいあふれる高級感が、品格の高いコーディネートに仕立ててくれます。お仕事でお召しになる方は、高級ネクタイを締めて、ビジネスパフォーマンス向上にお役立てください。結婚式用でお探しの方にもおすすめ！華やかなブライダルシーンに最適です♪ハイブランドの上質なクオリティです。ビジネスマンや普段ネクタイを締めない方にも必見です‼︎↓以下商品詳細です(*´-`)↓☆商品No.0038☆BrandChristianDior☆Color\u0026Pattern黒　白ドット　総柄　CDロゴ　銀タグ☆Materialシルク100%☆Size全長　148.5cm大剣幅　9.2cm☆Madeイタリア製☆Condition特に目立った傷や汚れはございません✨入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れを見落とす場合がございます。あくまで中古品としてご理解くださいませ。☆Buyin大手ネットオークションにて購入しました。✨お得情報✨☆フォロー割引表示価格より【5%OFF】→リピーターの方は【10％OFF】にアップグレード！☆おまとめ買い割引2点セットで【200円割引】3点セットで【300円割引】4点以上セットで【500円割引】⇒併用可能でございます‼︎ご希望の方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせくださいませ(^^)☆補足・折り畳んでの発送となります。丁寧な梱包を心掛けております‼︎・出来る限り即日〜2日後までに発送させていただいております‼︎万が一発送が遅れる場合は、必ず取引メッセージにてご連絡致します。お急ぎの方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせ願います。☆ご質問等ございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ‼︎
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