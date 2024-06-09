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【希少】80s ミッキーマウス　ビンテージ　Tシャツ
商品番号 S46013007108
商品名

【希少】80s ミッキーマウス　ビンテージ　Tシャツ
ブランド名 ワンエルディーケー
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980年代のミッキーマウスビンテージTシャツになります。アメリカとかのマイナー野球チームのブートTシャツだと思います。ブートらしくプリントが最高です。お好きな方は是非！MadeinCanada製カラー／ホワイトサイズ／平置き採寸身幅約57cm着丈約70#ミッキーマウス#ビンテージ#Disney#mickeymouse#90s#80年代#ディズニー#ディズニーランド#ディズニーストア#ミニーマウス#古着#Tシャツ#ヴィンテージ#Propsstore#NOROLL#COMFORTABLEREASON#SUNDAYSBEST#MINNANO#paletown#i\u0026i#RussetBurbank#DokkoiBeatClub
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