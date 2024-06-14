期間値下未使用箱付イタリア製Ermenegildo Zegna』高級2つ折り財布

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7年位前に銀座の《ErmenegildoZegna》のショップで約4.8万円位で購入したファーストラインの牛革製高級2つ折り財布です。箱とショッパーが付属しておりますので親しい方へのプレゼントにいかがでしょうか？新品未使用のまま、転勤のどさくさ紛れで行方不明になっていましたが、空調の効いた倉庫に預けていた荷物の中にあり、先般我が家に帰ってきました。目立つ傷や汚れなど見当たりませんが、当方ショップではありませんので、一旦人の手に渡ったモノですので、ご理解の上ご購入の検討をお願いします。完璧なお品をお求めの方は正規店で定価で購入をおすすめします。気持ちの良い取引をさせて頂きたいと思います。コレクション整理の為出品させて頂きます。イタリアを代表する人気高級ブランド【ErmenegildoZegna】の高級感ある2つ折り財布です。札入れが2箇所、オープンポケット2つ、カード入8つ、コインケースはありません。●素材は、高級牛革製のイタリア製です。●お色目は、お洒落なブラウン系です。●サイズは、約9.5×11.5×1.5cmです。●箱付とショッパーとアテンションシートが付属しています手元にございますので、即日発送手配をさせて頂きますので、ご検討よろしくお願い致します。