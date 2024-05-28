アディダス　スーパースター

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商品詳細
adidassuperstarblack買ってあまり履いていないため出品します。インソールのアディダスの文字も消えてません。内側のかかとの部分が少し穴が空いています。見た目には問題ありません。#adidas#スニーカー
http://narcologia.ru/goods/providence775594.html
http://narcologia.ru/goods/marshal179480.html
http://narcologia.ru/goods/stealth370176.html
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