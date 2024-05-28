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アディダス　スーパースター
商品番号 D33256299163
商品名

アディダス　スーパースター
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidassuperstarblack買ってあまり履いていないため出品します。インソールのアディダスの文字も消えてません。内側のかかとの部分が少し穴が空いています。見た目には問題ありません。#adidas#スニーカー
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