美品 HERMES エルメス　ネクタイ　高級シルク　H柄

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身に付けるもので気分も変わるので、小物でさりげないオシャレをしたい方、ワンランク上の上質なネクタイを着用したい方は是非どうぞ♪高級ブランドのネクタイを着用すると気分が上がりますHERMESエルメスパープルレッド系パターン柄 H柄シルク100%剣先幅：9cm※多少の誤差はご了承ください極美品特に目立つ傷や汚れはなく、綺麗です。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解の上、ご購入ください。※必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。□購入場所大手リユースショップブランド鑑定済みショップグッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい♪#パーティー#忘年会#新年会#同窓会#結婚式#二次会#卒業式#入学式#バレンタイン#ホワイトデー#誕生日#プレゼント#クリスマス #成人式