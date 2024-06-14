PORTER CRUST 035-03431 長財布　クロ

こちらはPORTERCRUSTの長財布（正規品）新品、未使用です。お色は人気のクロです。シープスキンなので柔らかく、とても肌馴染みの良い上質の革です。現在は廃盤になり、とても貴重なお品物になります。未使用品で写真撮りの時も手袋を着用し、お手を触れない様 気を付けておりますが、自宅保管の為、完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。生産終了品の為探してらっしゃった方は是非！吉田カバンポータークラストポーター財布PORTERCRUST長財布(小銭入れあり)ウォレット吉田かばんメンズレディース革本革シープスキン日本製品番035-03431今では貴重な廃盤シリーズです。柄・デザイン···無地カラー···10クロ素材···本革財布形···長財布#PORTERポーター#GUCCIグッチ#VUITTONヴィトン#吉田カバン#プレリーギンザ#aniaryアニアリ#サンローラン#ウォームクラフツ#キプリス#プレリーギンザ#kenzo#Porter#長財布#コーチ#イルビゾンテ



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