新品未使用 Y-3 ワイスリー CL SCARF マフラー メンズ レディース

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商品詳細
Y-3CLSCARFヨウジヤマモトYohjiYamamotoアディダスadidasECサイトで購入しました。着用は一度もしてません。Y-3とadidasのロゴをそれぞれ配しアクセントを添えたマフラー「Y-3CLSCARF」。やや幅広に仕立て、保温性に優れた程良いボリューム感を演出。ウール混の密度の高い生地は、なめらかな肌触りと弾力で首元を優しく包み込みます。モノトーンカラーでコーディネートへの合わせやすさも魅力のひとつ。スポーティとモードとが見事に融合したモダンなアイテムです。ウール65%、ポリエステル19%、リヨセル16%■HA6527:BLACKSize:約220cm×30cm#Y-3#ヨウジヤマモト#アディダス#YohjiYamamoto#adidas※返品はできません(故障・損傷してる場合は連絡してください。期限は届いてから7日以内)※在庫が無くなっている場合がありますのでご了承ください
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