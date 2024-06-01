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商品詳細
【廃番モデル】はだし感覚の履き心地をもたらすビブラムアウトソールに、クラシカルなランニングスタイルのアッパーを融合したハイブリッドモデル。1300のオリジナルカラースティールブルーアッパー：スエード×メッシュソール：ビブラムソールワイズ：D27.０cm
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ニューバランスML７１ スティールブルー27.０cm - スニーカー
NEW BALANCE
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