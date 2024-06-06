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【新品】PORTER SHEEN ポーター ロングウォレット 長財布 レザー
商品番号 M74750100781
商品名

【新品】PORTER SHEEN ポーター ロングウォレット 長財布 レザー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆新品タグ付きでとても綺麗な状態です☆☆丁寧・迅速な対応を心がけています☆サイズ縦：約9.5cm横：約19cmマチ：約2cm大ポケット×3小ポケット×12カラー：ブラック　黒付属品：箱　ケアカード※素人検品の為、見落としがある可能性がございます。ご了承ください。※自宅保管です。【新品】PORTERSHEENポーターシーンロングウォレット長財布レザー
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