デュポン S.T. DUPONT 190310 キャンバス×レザー 二つ折り財布

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商品詳細
ブランド：S.T.Dupont状態：新品未使用のお品ですが、保管の際に付いてしまったような細かなシワ・汚れ・キズ等ありましたらどうかご理解ください。色：グレー／ブルー素材：コットン／本革実寸サイズ：縦11cm、横9cm備考：エス・テー・デュポンジャポン株式会社、定価29700円(税込)、箱・カード類有りコメント：【S.T.Dupont】1872年、フランス・サヴォワ地方出身のシモン・ティソ・デュポンが、工房を構え「S.T.Dupont（エス.テー.デュポン）」を創設しました。1940年代にはライター、1970年代には筆記具を発表し、どちらも大きな成功を収めました。さらに、トラベル・ケースのメーカーとしても一世を風靡し各国の皇室御用達ブランドとして富裕層たちの間で人気を博しました。高級レザーグッズメーカーとしてスタートしたブランドは、1世紀半以上の時を経て鞄作りの技術だけでなく純正漆や金銀細工装飾技術も併せ持つブランドへと成長しています
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