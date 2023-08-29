【新品未使用】ドルチェ\u0026ガッバーナ　レザー ベルト　ロゴ プレート　ユーズド加工

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◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【メンズ、レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント DOLCE\u0026GABBANAのベルトです。本革レザー、ロゴ刻印入りのプレート型のバックル、ユーズド加工\u0026ヴィンテージ加工(レザーの毛羽立ち、バックルのくすみ等)、90センチサイズの\"大きいサイズ\"、イタリア製です。 商品番号：BC3283◆カラー/色 ブラック/黒色◆素材 レザー 等◆サイズ【cm】 ・表記 90cm-36INCHI ・ベルト全長 105 ・ウエスト 85~95 ・幅 2.4プレート ・横幅 5 ・縦幅 3 ※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション 新品未使用のタグ付き商品です。＊箱(小傷あり)＋保存袋付きです※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内 フォロー割りあります^^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF1546素材···本革カラー···ブラック