10/28まで掲載　　　エルメス　メンズベルト

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商品詳細
素材···本革希少品カラー···エタン・ブラック4年ほど前に購入したエルメスのベルトです定価12万円で購入しました使用回数は2回で、目立った傷はありませんが、使用したホールにはやや使用感があります箱、保存袋付き2023年10月28日まで掲載。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical860301.html
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