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Whitehouse Coxメッシュベルト
商品番号 G44680255593
商品名

Whitehouse Coxメッシュベルト
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,513 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ホワイトハウスコックスの一番人気ベルト、メッシュのメディアムブラウンです。世界的に人気を博していましたが、タンナーの後継者不足の為、2022年末に生産終了というショッキングなニュースがありました。色目によっては、今後入手困難になるのではないかと思われます。中古品ということをご理解の上で、写真をよくご覧になって、ご購入ください。素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/Persia469188.html
http://narcologia.ru/goods/assessor60503.html
http://narcologia.ru/goods/providence508594.html
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