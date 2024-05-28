Whitehouse Coxメッシュベルト

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ご覧いただきましてありがとうございます。ホワイトハウスコックスの一番人気ベルト、メッシュのメディアムブラウンです。世界的に人気を博していましたが、タンナーの後継者不足の為、2022年末に生産終了というショッキングなニュースがありました。色目によっては、今後入手困難になるのではないかと思われます。中古品ということをご理解の上で、写真をよくご覧になって、ご購入ください。素材···本革カラー···ブラウン