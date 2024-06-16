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ＨＴＣ レザーベルト　３２
商品番号 A28232922359
商品名

ＨＴＣ レザーベルト　３２
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...本革カラー...ブラックサイズ　３２全長　１００センチネットにて購入何度かのみ使用し、付属箱にて保管ベルト穴跡もほぼ無く綺麗です参考までにデニムサイズで３２〜３４の方は余裕で使用出来ます。
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