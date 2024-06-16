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L/XL アークテリクス　カルバス　キャップ　Black
商品番号 N49421030279
商品名

L/XL アークテリクス　カルバス　キャップ　Black
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アークテリクスARC'TERYXカルバスキャップCalvusCapBlackL/XLアークテリクス正規取扱店で購入しました。新品未使用になります。カラー:Blackサイズ:L/XL夏のアクティビティで活躍必至の、万能な高機能キャップ。TPUストラップと薄型のバックルで、幅広いサイズに対応し、しっかりフィットさせることが可能です。つばにはフォームインサートを施し、重さやサイズを変えることなく型崩れを防止します。使用している高機能ポリエステルは通気性に優れ、スペーサーメッシュのバンドが湿気をコントロール。山道をスピーディに移動している時も快適な着用感が持続します。換気性を高めるデルタニットのバックパネルには、耐臭抗菌仕上げを施しました。新たにTPUストラップアジャスターを採用し、フィット感と耐久性を高めています。
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