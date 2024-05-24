00s 希少　ダークナイト　ジョーカーTシャツ

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古着屋で購入しました。綺麗な状態ではありますが、古着特有の日焼けなどはあります。日焼けの度合いなどはいい日焼け具合であります。即購入okです！発送には3.4日いただきますことご了承ください。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏