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鎌倉シャツ ネクタイ BREUER
商品番号 S61927287593
商品名

鎌倉シャツ ネクタイ BREUER
ブランド名 メーカーズシャツカマクラ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鎌倉シャツ別注のブリューワー（BREUER）製ネクタイです。昨年、約8,500円で購入しました。未使用のまま保管していましたが、使用機会がないため、出品します。【ブランド】鎌倉シャツ、BREUER【サイズ】全長:約142㎝、剣先幅:約8㎝【素材】シルク100%【カラー】グリーン地に白、ネイビー、ブルーのストライプ【柄】ストライプ柄ぜひご検討ください！#K’s宝箱ネクタイ柄・デザイン···ストライプカラー···グリーン
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BREUER for Maker's Shirt 鎌倉 | メーカーズシャツ鎌倉 公式通販 ...
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ネクタイ(パープル系): メンズ｜メーカーズシャツ鎌倉 公式通販
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ネクタイ(ネイビー): メンズ｜メーカーズシャツ鎌倉 公式通販
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ネクタイ(ネイビー): メンズ｜メーカーズシャツ鎌倉 公式通販
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