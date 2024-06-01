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【激レア】NEW ERA ロサンゼルス ドジャース ワインレッド アイボリー
商品番号 J72611399330
商品名

【激レア】NEW ERA ロサンゼルス ドジャース ワインレッド アイボリー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←他にもレアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTY40THANNIVERSARYTWOTONELOSANGELESDODGERSニューエラ59FIFTY40周年記念ツートンロサンゼルスドジャース◯カラーワインレッド×クロームホワイト◯サイズ71/2(59.6cm)◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#LOSANGELES#DODGERS#ドジャース#LA#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#レッド#ツートン#amotyshop
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