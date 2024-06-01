Felisi スウェード ベルト ブラウン 46 85 干場 ビジネス

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◆フェリージの◆スエードベルトです。ライトブラウンとダークブラウンの丁度中間のとても使いやすいお色です。お探しの方も多いのでは無いでしょうか！オンオフ問わずお使い頂けるかと思いますので、是非ご検討下さい。真ん中の穴以外は未使用です。◆サイズ詳細◆表記サイズ：46-85全長105.5cm(バックル含む)幅3cmJ\u0026MDAVIDSONプンターレメッシュベルトラルフローレンアローズBEAMSWhiteHouseCoxLEONトゥモローランド◆商品状態◆10段階で7,8位目立った傷、汚れ等無いのでまだまだこれからお使い頂けるかと思います。尚、当方たばこ等は吸いませんので、臭い等も御座いません。何か御座いましたら遠慮せずにご質問頂ければと思います♪他にも何点か出品しておりますので、ご覧頂ければ幸いです。