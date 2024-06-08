仮面ライダー　旧バンダイ　ソフビ　スタンダード　ゲバコンドル　当時物

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画像にあるものが全てで本体のみです。昔のものですので経年劣化や色移りなどのダメージがありますので現状品で検討下さい。トラブルの原因になるので交渉はご遠慮下さい。画像にあるものが全てです。メルカリ便で発送予定ですがらくらくかゆうゆうは日によって変わり、変更の場合でも特にお知らせしません。ネットショップで購入したダンボールが大量に余っているためネットショップのロゴがあるものや汚れがあるダンボールもそのまま再利用しますので気になる方はご遠慮下さい。撮影機器の影響で色合いが違っていることがあります。猫がいるため毛の付着が避けられませんので気になる方はご遠慮下さい。フィギュアシリーズ...仮面ライダー