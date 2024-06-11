ジミーチュウ3つ折り財布　ブラック

ジミーチュウ3つ折り財布。■メインカラーブラック■付属品箱、袋、その他全ておつけして発送致します。札入れ 小銭 カード3つコンパクトでかなり使い勝手良いです。新しい財布購入したので出品使用期間1年半、長財布と併用でたまに使用。パンツポケットに入れ使用。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい自宅保管。財布形···三つ折りカラー···ブラック#ジミーチュウ財布#三つ折り財布



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