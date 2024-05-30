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シカゴ　ホワイトソックス　ブラウン茶　ピンクアンダーバイザー　ニューエラキャップ
商品番号 T16643180662
商品名

シカゴ　ホワイトソックス　ブラウン茶　ピンクアンダーバイザー　ニューエラキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シカゴホワイトソックス　茶ブラウンつば裏ピンクコスミキーパーク記念サイドパッチ●サイズ　71/2約59.6cm●新品・未使用●ブランド　ニューエラNewEra●正規ライセンス商品　アメリカ正規店購入　MLB認証ホログラムシール付き●送料無料　荷物を追跡でき補償もついてるあんしん匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)　60サイズ段ボールの箱に入れて発送いたします即購入大歓迎ですどうぞよろしくお願いいたしますワールドシリーズ記念サイドパッチメンズユニセックスメジャーリーグクラシックロゴベースボールクーパーズタウンキャップ
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