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完売店続出！【6種コンプ】LE SSERAFIM クリアファイルコレクション
商品番号 K33971520566
商品名

完売店続出！【6種コンプ】LE SSERAFIM クリアファイルコレクション
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売店続出！！2023年8月23日リリースLESSERAFIM（ルセラフィム）日本2ndシングル『UNFORGIVEN』のデザインを使用したクリアファイルコレクションの6種類コンプリートセット。ほぼA4サイズで実用的！新品未使用ですが、商品獲得時の多少の傷や変形については、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。キム・チェウォンサクラホ・ユンジンカズハホン・ウンチェKIMCHAEWONSAKURAHUHYUNJINKAZUHAHONGEUNCHAE김채원사쿠라허윤진카즈하홍은채フラットガシャポン
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