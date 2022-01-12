ポケモンカード ポケカ アルセウスvstar

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入手当時からパック開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりました。※トラブル防止の為、神経質な方や完美品を求める方のご購入はお控えください。※ご購入後の商品状態に関するお問い合わせはお受け致しかねますのでご了承ください。※状態に関しましては写真にてご確認をお願い致します。※スリーブに入れた上、濡れ・折れ防止に努めて発送致します。※お値下げ不可です。複数ご購入いただけるかたはお気持ちお値下げ致しますのでコメントください!!