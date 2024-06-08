フェンディ　ロゴTシャツ FENDI maglia

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトフェンディ TシャツFENDImagliaサイズ：４４肩幅：約５０センチ身丈：約７０センチ 着丈:約69センチ身幅:約57センチロゴのサイズ:横幅約15センチ。いづれも素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦ください。フェンディのロゴTシャツ新品未使用Tシャツ袋あり(ビニール製袋は傷みあり)海外旅行で購入したものです。シンプルで使いまわししやすいです。サイズが大きすぎたので出品します。生地の厚みに関して、光に透かして写してみました。若干薄めだと思います。裾に保管中による小さなシミがありました。写真を参考になさってください。自宅保管していましたのでご理解の上、ご購入ください。よろしくお願いします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト