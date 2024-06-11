ナイキエアマックス 2 ライト ユニバーシティ ゴールド フラッシュ クリムゾン

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商品詳細
エアマックス2ライト\"UniversityGoldFlashCrimson\"AO1741-700（ユニバーシティゴールド/フラッシュクリムゾン/レーサーブルー）ブランド：NIKEエアマックス性別：メンズ色：イエロー系カット：ローカット写真細かく撮っていますので確認お願いします。アッパー美品。爪先スウェードの部分に少し汚れあり、カカトアウトソールもすり減りうっすら。中古品ご理解いただける方よろしくお願いします。専用箱ありませんので段ボール発送致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly96984.html
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