【中島裕之】中島宏之33枚限定　直筆サイン　巨人　オリックス　西武

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野球カード出品中です。裏に直筆のサインを証明する文言があります。今では手に入らないオリックス時代の直筆サインです。出品中のカードとセットでご購入いただくと少しお値引きさせて頂きます。他のカードもご覧下さい。硬化ケースに入れて発送致します。他サイトでも出品中の為、ご注文頂いても、別サイトで先に売れてしまい、在庫がない場合がございますので、あらかじめご了承下さいますようお願いします。種類···その他野球チーム···オリックス・バファローズグッズ種別···写真性別···男ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り