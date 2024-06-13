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MARTINE ROSE VANILLA EAGER BEAVER Tシャツ
商品番号 O71834137131
商品名

MARTINE ROSE VANILLA EAGER BEAVER Tシャツ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルティーヌ・ローズ・イーガー・ビーバーTシャツMartineRoseの半袖コットンジャージーTシャツ。フロントにイーガービーバーのグラフィックプリントが施され、リブ編みのクルーネックが特徴です。レギュラーフィット。サイズ　：L着丈：約69CM肩幅：約44CM袖丈：約25CM身幅：約53CM素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。室内での試着のみです。
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