MARTINE ROSE VANILLA EAGER BEAVER Tシャツ

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商品詳細
マルティーヌ・ローズ・イーガー・ビーバーTシャツMartineRoseの半袖コットンジャージーTシャツ。フロントにイーガービーバーのグラフィックプリントが施され、リブ編みのクルーネックが特徴です。レギュラーフィット。サイズ ：L着丈：約69CM肩幅：約44CM袖丈：約25CM身幅：約53CM素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。室内での試着のみです。
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