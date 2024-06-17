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ドルチェ＆ガッバーナ　新品ウォレットチェーン
商品番号 Q93469600005
商品名

ドルチェ＆ガッバーナ　新品ウォレットチェーン
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ　45cm程度重さ　140g太くて重厚感のある商品です。リング部分に刻印あり撮影の加減でムラや汚れのように見えますが綺麗な商品です。カラー...シルバーコメントは確認したら削除します。常識ない値下げ交渉などには返答しませんので宜しくお願い致します
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