Maison Margiela／レザーナローベルト／超美品

■シリアルナンバーS35TP0397P1858■サイズ全長:125(cm)対応ウエストサイズ:~125cmベルト幅:3cm■カラーT8013/ブラック■スペックグレインレザー■生産国 madeinITALY■付属品保存袋/ブランド箱■状態 ５回着用。バックル部分や革に目立った傷などはありません。グレインレザーに非常にしなやかな質感の上質な素材で、ベルトループ部分にホワイトステッチが入った極限までシンプルな逸品です。



ナロー レザーベルト



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