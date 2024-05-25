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Maison Margiela／レザーナローベルト／超美品
商品番号 J23489293289
商品名

Maison Margiela／レザーナローベルト／超美品
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 12,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■シリアルナンバーS35TP0397P1858■サイズ全長:125(cm)対応ウエストサイズ:~125cmベルト幅:3cm■カラーT8013/ブラック■スペックグレインレザー■生産国　　　madeinITALY■付属品保存袋/ブランド箱■状態　　　　５回着用。バックル部分や革に目立った傷などはありません。グレインレザーに非常にしなやかな質感の上質な素材で、ベルトループ部分にホワイトステッチが入った極限までシンプルな逸品です。
http://narcologia.ru/goods/passionate841213.html
http://narcologia.ru/goods/passivity681583.html
http://narcologia.ru/goods/procurement531833.html

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