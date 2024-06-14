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MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー) ヌメ 美品
商品番号 W50047380593
商品名

MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー) ヌメ 美品
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー)ヌメ革数回着用の美品。ヌメ革素材：帯／牛革金具／ダイキャスト（亜鉛合金）メッキ：ニッケルシルバー（シルバー）Sサイズ幅：2.8cm全長：115cm（ピン先～剣先）宜しくお願い致しますm(__)mMBハイエンドCTHYまとめ
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