MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー) ヌメ 美品

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MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー)ヌメ革数回着用の美品。ヌメ革素材：帯／牛革金具／ダイキャスト（亜鉛合金）メッキ：ニッケルシルバー（シルバー）Sサイズ幅：2.8cm全長：115cm（ピン先～剣先）宜しくお願い致しますm(__)mMBハイエンドCTHYまとめ