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エルメス　リバーシブルマフラー 《ホース・ミックス》
商品番号 X28631703463
商品名

エルメス　リバーシブルマフラー 《ホース・ミックス》
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　メンズマフラー《ホース・ミックス》　リバーシブルマフラー乗馬にインスパイアされた《ステア・アップ》と《ウィスパリング・ホース》のデッサンが、ジャカードの織り模様を通して浮かび上がり、交差し合います。2つのデッサンの間で見事な調和を奏で、美しいコントラストを織り成すリバーシブルマフラー。多彩なファセットが魅力です。イギリス製デザイナールイ・ボカン/フィリップ・ムケサイズ：63×180cm素材:カシミア70%シルク30%国内エルメス直営店にて購入しました。カラー:マリン/ルイユ付属品:タグ、箱(少し保管の折りジワあります)メンズレディース問わず夫婦兼用でもお使いいただけます。あまり被ることなく珍しいお品かと思います。お値引きご遠慮ください。ショップカードは担当さんとのお付き合いがあるためお付けできません。神経質な方はご遠慮下さい。ご了承の上ご購入くださいますようお願いいたします。
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