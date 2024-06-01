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リーボック ポンプフューリー reebok pumpfury
商品番号 N59899286600
商品名

リーボック ポンプフューリー reebok pumpfury
ブランド名 リーボック
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです。早い者勝ちです。☆メーカーリーボック/reebok☆商品名ポンプフューリーREEBOKINSTAPUMPFURYOGBLK/WHTDV6985　☆サイズ27.5/US9.5☆カラー黒新品購入から10ヶ月。週0〜1回ほどのペースで普段履きとして使用してました。履く機会が減ったので使用していただける方にお譲りします。黒タグはありません。ほぼポンプ機能は使用しておりませんでしたので問題無く使用できます。インソールプリントが欠けていますが、別売りインソールを使用していたため汚れは少ないです。防水スプレーでコーティング済。使用後はブラッシング、及びクロスで拭いていましたので状態は良いかと思います。詳細な状態は写真でご確認ください。質問等ございましたらお気軽にコメントしてください。リーボックreebokポンプフューリーpumpfury
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