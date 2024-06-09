鬼滅の刃 ufotable 劇場版 無限列車編 コラボカフェ ランチョンマット

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⚠️バラ売り不可。値下げ交渉はご遠慮ください。◎出品内容劇場版無限列車編コラボカフェランチョンマット 28点(竈門炭治郎5点,竈門禰豆子2点,我妻善逸4点,嘴平伊之助4点,煉獄杏寿郎7点,猗窩座3点,煉獄\u0026猗窩座1点,魘夢2点)◎使用状況ファイルに入れて保管していました。◎不良箇所目立つ傷などは無いように思いますが、素人の検品ですので見落としている可能性もございます。気にされる方は購入をお控えくださいませ。◎ペット,喫煙についてペットは飼ってません。同居人に喫煙者がいます。品物がある場所で吸う事はございませんが、気にされる方は購入をお控えください。