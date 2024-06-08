新品未使用 完売品 ポーター リバティ ウォレット ショルダー 吉田鞄 カラビナ

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PORTERより、LIBERTYWALLETになります♪(´▽｀)●状態新品未使用タグ付きとなります。●サイズ横約8.5cm、縦約10.5cm●仕様前面ファスナー収納：コインケース×2、ポケット×1背面スナップボタン収納：カードポケット×3、札入れ×1斜め掛け可●カラーブラック●柄・デザインワンポイントロゴ●素材表：ナイロンタフタ(裏面：PVCコーティング、ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ナイロンオックス(裏面：アクリルコーティング)●付属品ショルダーストラップ、カラビナ●商品説明(公式より)本当は使用したいのでパートナーにバレない様値段設定はかなり高めで設定しております。ライフスタイルに合わせて様々な持ち方ができるパーツを付属した小物シリーズ「LIBERTY（リバティー）」です。ショルダーストラップやネックストラップとして使えるコードやカラビナが付属し、シーンや好みに合わせて様々な持ち方ができます。ボンディング加工を施したナイロンタフタは優しい手触りと、ふっくらとしたボリューム感が特徴です。ナイロン素材ながらも光沢を抑えた質感のため、落ち着いた雰囲気があります。コードを使ってショルダーバッグのように斜めがけをしたり、首からかけてネックポーチのように使うこともできます。カラビナを使ってバッグに装着することも可能です。カラーはブラックとオリーブ、ネイビーの3色展開です。コンパクトなサイズの三つ折りタイプのウォレットです。ファスナータイプの小銭入れは開口部が大きく開くため、小銭が見やすく取り出しやすい作りです。ご購入前にプロフィールをご確認頂き個人保管という事をご理解の上検討よろしくお願いします(´▽`)▶︎その他PORTER商品はタグをチェック！ #jstoreのPORTER一覧