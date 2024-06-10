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【希少】新品 ポロ ラルフローレン ポロベア XL Tシャツ 未使用 白T
商品番号 B12325624459
商品名

【希少】新品 ポロ ラルフローレン ポロベア XL Tシャツ 未使用 白T
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅商品説明◾️ラルフローレン希少ポロベア半袖Tシャツ◾️素材:StrechCotton100%上質なコットンを使用し、柔らかで快適な肌触りです♪✅ブランドポロラルフローレンPoloRalphLauren✅カラーホワイト白✅状態商品の状態ランク：SSSS新品未使用S新品同様または試着程度の商品A状態が極めて良好の美品B使用感はありますが、キズ・ダメージ・汚れが気にならない品C使用頻度を重ねた上でのキズ・ダメージ・汚れがございますが着用には問題なし✅サイズメンズXL身丈70cm/身幅112cm/肩幅49cm/袖丈23cm※多少の誤差はご了承下さい。★即購入歓迎！✅他にも素敵な商品を揃えてます✅
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