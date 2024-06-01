PHATRNK マリア　Tシャツ　黒

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商品詳細
MARIALOGOシリーズ《MARIABACKLOGOTEE》COLOR/ブラックSIZE...M大阪のアメ村本店で購入いたしました。一度のみ着用しました。状態はとても良く美品です。【素材】COTTON100%6.2oz
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